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Жительниц России через соцсети массово пытаются завербовать террористы 

Аргументы Недели + ещё 1 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Российских девушек атакуют в социальных сетях граждане стран Ближнего Востока, пытающиеся сделать своих собеседниц пособниками террористов. Об этом пишет издание «СПИД-инфо».
В процитированной заметке говорится, что, познакомившись в Facebook или «ВКонтакте» с жительницами РФ, восточные парни как бы между прочим начинают вовлекать их в экстремистскую деятельность. Это может быть распространение религиозной литературы. Или изготовление аутентичных африканских hand-made сувениров.
Ухажер присылает своей невесте внутри этих сувениров запрещенные вещества и просит передать «своим российским друзьям». За такие действия наивные россиянки рискуют получить реальный тюремный срок.
Правоохранители предупреждают женщин: будьте бдительны! Если восточный жених ведет себя подозрительно, немедленно прекратите с ним общаться. В противном случае можно оказаться за решеткой или пополнить ряды запрещенной в России террористической организации ИГ.
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