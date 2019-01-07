Миллиардеры предпочитают острова, бриллианты и субмарины

В 1968 году на острове Скорпиос в Ионическом море состоялась грандиозная свадьба — женихом был владелец острова, греческий миллиардер Аристотель Онассис, а невестой — Жаклин Кеннеди , в прошлом первая леди США. Бизнесмен надел на палец своей возлюбленной кольцо с громадным рубином в окружении алмазов по 1 карату за $1,2 млн, и так в окружении тщательно отобранных гостей возникла новая ячейка общества.

«Онассис любил Грецию, деньги, море и знаменитых женщин. Сам он говорил, что для него не так важно, сколько получит денег от очередной сделки, важно, чтобы сработало. Но получал Ари немыслимо много, в последние годы в расцвете сил он зарабатывал в день по 200 000 долларов»,

— написала в своей книге воспоминаний Жаклин Кеннеди — Онассис.

Счастье супругов, однако, оказалось недолгим — через несколько лет в их отношениях наступил разлад, а в 1975 году миллиардер умер. Он был похоронен все на том же острове Скорпиос, в семейной усыпальнице Онассисов. А в 2013 году его внучка Афина Онассис выставила Скорпиос и соседний островок Спарти, некогда подаренный Аристотелем его сыну, на продажу.

Покупателем острова, содержание которого обходится примерно в €1,5 млн в год, стал российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев — точнее, как сообщали его официальные представители, сделку совершила одна из компаний траста, действующего в интересах дочери миллиардера Екатерины. По данным издания Greek Reporter, подарок дочери мог обойтись предпринимателю примерно в $100 млн Интересно, что Аристотель Онассис в 1962 году приобрел Скорпиос всего за 3,5 млн греческих драхм (по курсу на данный момент — примерно за $11,7 тысячи).

В 2013 году миллиардер и глава компании Tesla Илон Маск сделал экстравагантный подарок самому себе — он купил на аукционе субмарину, переделанную из спорткара Lotus Esprit специально для съемок в фильме «Шпион, который меня любил» 1977 года. Удивительный суперкар Джеймса Бонда, который еще во время съемок получил прозвище Wet Nellie («Мокрая Нелли»), обошелся бизнесмену в $866 тыс.

Маска совершенно не смутило, что купленный им автомобиль не может передвигаться по суше — ведь у «Мокрой Нелли» нет колес.

«Было невероятно в детстве видеть ту сцену в «Шпионе, который меня любил», когда Джеймс Бонд съехал на своем Lotus с причала прямо в воду, нажал на кнопку, и машина превратилась в субмарину. Я расстроился, когда узнал, что машина на самом деле ни во что не превращается. Но теперь-то я поставлю на нее электрическую силовую установку от Tesla и сделаю так, чтобы она на самом деле трансформировалась», — заявил после покупки Маск, однако с этого момента о судьбе легендарной автосубмарины ничего не известно.

Президенты разных стран мира тоже регулярно обмениваются подарками, причем многие из них на первый взгляд могут показаться довольно странными. Весной текущего года президент Франции Эмманюэль Макрон подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу саженец дуба — по словам француза, дерево было взято из места, где во время Второй мировой войны высадились союзные войска, освобождавшие Францию.

В качестве ответного дара Макрон получил от Трампа кусок обивки стула из Голубой комнаты Белого дома — стул был частью мебельного гарнитура, который по заказу пятого президента США Джеймса Монро создал французский мастер Пьер-Антуан Беланже.

Осенью 2017 года необычный подарок на день рождения получил российский президент Владимир Путин — экс-премьер Италии Сильвио Берлускони презентовал ему пододеяльник с портретами обоих политиков в полный рост.

Пресса много писала о странных подарках, которые получал бывший президент США Джордж Буш-младший — например, король Марокко Мухаммед VI преподнес ему набор наживок для рыбалки за $3, политический деятель Индонезии Хаджи Сухарто — живого варана, а экс-премьер Британии Тони Блэр — туалетные принадлежности. Этот подарок был связан с обстоятельствами первой официальной встречи главы британского правительства и президента США. Тогда журналист спросил политиков, что у них есть общего, на что Джордж Буш-младший ответил: «Мы оба пользуемся зубной пастой Colgate».

В 1930-х годах великий художник Сальвадор Дали пообещал своей жене и музе Гале (настоящее имя — Елена Дьяконова), что подарит ей замок. Выполнить это обещание, однако, оказалось не так просто — эксцентричный творец потратил на поиски 30 лет. Попытки приобрести замки Эмпорда и Фоша не увенчались успехом, но потом живописцу повезло — он купил замок в провинциальном испанском городке Пуболе, который стал летней резиденцией знаменитой четы.

На момент покупки замок 1056 года постройки находился в плачевном состоянии — стены покрылись огромными трещинами, перекрытия обрушились, а сад пришел в запустение.

Однако Дали этот суровый дворец нравился именно таким: во время реставрации, которой руководил друг художника Эмиль Пиньо, он распорядился сохранить глубокую трещину на фасаде замка — след времени, оставленный прошедшими веками.

Внутренний интерьер замка с визуальными иллюзиями, антиквариатом и удивительной росписью на стенах создавал сам Дали. В саду появились фигуры слонов с сидящими на них воронами, а также фонтан, украшенный бюстами композитора Вагнера из цветной керамики.

При этом полноправной хозяйкой дворца являлась именно Гала — Дали мог приехать туда в гости только с разрешения жены. «Гала взяла меня за руку и вдруг сказала: „Еще раз спасибо тебе за все. Я принимаю замок Пуболь, но при одном условии: без моего письменного приглашения ты здесь появляться не будешь“. Это условие польстило моим мазохистским наклонностям и привело меня в полный восторг. Гала превратилась в неприступную крепость, какой и была всегда», — вспоминал Дали.

В 1996 году в замке был открыт музей Галы и Дали, ежегодно привлекающий в маленький и тихий Пуболь сотни тысяч туристов.

Певица и актриса Дженнифер Лопес за свою карьеру успела получить много дорогих подарков, но самый необычный из них в 2003 году преподнес Бен Аффлек — звезда Голливуда и на тот момент ее возлюбленный.

Подарком стало сидение для унитаза, инкрустированное бриллиантами, сапфирам, рубинами и жемчугом.

Камни были утоплены в специальный пластик, чтобы сиденье можно было использовать по прямому назначению, а не только хвастаться перед подружками.

Дизайн этого своеобразного изделия актер разрабатывал лично. Сидение для унитаза обошлось ему в $105 000. Справедливости ради нужно отметить, что во время романа с певицей Аффлек делал ей и менее экстравагантные подарки — например, Ferrari стоимостью в $225 000.

Несмотря на обилие оригинальных идей, самым популярным подарком от богачей их возлюбленным остаются драгоценности — и в первую очередь, разумеется, бриллианты.

В 1968 году британский актер Ричард Бартон подарил своей супруге Элизабет Тейлор уникальное кольцо с бриллиантом в 33,19 карата стоимостью в $305 тысяч. В 2011 году, после смерти великой актрисы, оно было продано на аукционе Christie's более чем за $8,8 млн В 2004 году футболист Дэвид Бэкхем подарил своей жене Виктории кольцо с розовым бриллиантом стоимостью почти в $1,3 млн — так он поздравил супругу с 30-летием. Четыре года спустя Бэкхем также подарил жене виноградник в Калифорнии — по данным СМИ, покупка обошлась спортсмену в семизначную сумму.

Все в том же 2004 году дорогое кольцо купил и миллиардер Дональд Трамп — драгоценность компании Graff с 15-каратным бриллиантом стоимостью $2 млн стала свадебным подарком для его невесты Меланьи, теперь первой леди США.

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