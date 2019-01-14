Спасатели рекомендовали москвичам немного перекусить перед погружением в прорубь на Крещение

Спасатели посоветовали жителям Москвы перекусить перед тем, как окунуться в прорубь во время крещенских купаний. Об этом журналистам сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

«За час необходимо немного перекусить. Категорически запрещается употребление алкоголя, потому что алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма, могут быть всяческие последствия», — сказал С. Ежов.

Он также добавил, что перед погружением желательно сделать легкую разминку, а неподготовленным людям больше одной минуты в воде лучше не находиться.