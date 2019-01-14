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Спасатели рекомендовали москвичам немного перекусить перед погружением в прорубь на Крещение 

Агентство «Москва» + ещё 60 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Спасатели посоветовали жителям Москвы перекусить перед тем, как окунуться в прорубь во время крещенских купаний. Об этом журналистам сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.
«За час необходимо немного перекусить. Категорически запрещается употребление алкоголя, потому что алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма, могут быть всяческие последствия», — сказал С. Ежов.
Он также добавил, что перед погружением желательно сделать легкую разминку, а неподготовленным людям больше одной минуты в воде лучше не находиться.
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