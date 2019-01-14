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В Подмосковье организуют более 200 мест для купаний на Крещение 

ТАСС + ещё 58 3 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти Подмосковья организуют более 200 специальных мест для купания в проруби по случаю православного праздника Крещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"Более 200 мест для крещенских купаний подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья: 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в обеспечении безопасности жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня будет задействовано около 2000 человек и около 600 единиц техники.
"Некоторые жители региона самостоятельно подготавливают проруби для совершения обряда, что очень опасно. Окунаться в иордань следует в специально оборудованных местах под присмотром спасателей или в купелях при храмах и церквях", — заключили в управлении МЧС.
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Другое , Недвижимость , Общество , Погода , Экономика , МЧС , Правительство московской области , ИТАР-ТАСС
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