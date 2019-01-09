5 вещей, которым нас научила Меган Маркл

В первый рабочий день нового года нам всем нужно немного мотивации. Предлагаем зарядиться вдохновением от одной из самых известных женщин планеты — Меган Маркл. Мы собрали несколько важных жизненных правил, которым стоит поучиться у герцогини Сассекской.

1. Не позволяй негативу помешать тебе

Скандалы вокруг Меган Маркл начались сразу после того, как они с принцем Гарри обнародовали свой роман. Главная тема в прессе — непростые отношения Меган с семьей. Ее сводные брат и сестра постоянно выступают в прессе с критикой герцогини, обвиняя ее в том, что она не общается с отцом и другими родственниками. Сама Меган в интервью давала понять, что в их отношениях с отцом все в порядке. Его не было на свадьбе по причине болезни, а вот сводных брата и сестру никто и не приглашал. На бракосочетании была лишь мать и подруги Маркл. Весь последний год родственники Меган активно пиарились за ее счет. Сестра приезжала ко дворцу, где ее не приняли, давала неприятные интервью и даже обещала написать книгу, в которой раскроет настоящий характер Маркл. Несмотря на сложную семейную ситуацию Меган не закрылась и не перестала избегать внимания прессы. Она крайне сдержанна в разговорах о своих родственниках, но всегда сохраняет позитивный настрой, тактичность и не ведется на их многочисленные провокации.

2. Заботься о себе

Герцогиня Сассекская известна своей любовью к здоровому образу жизни. Она занимается йогой, правильно питается и уделяет большое внимание уходу за собой. Как результат — отличная фигура и идеальная кожа даже с минимумом макияжа. Забота о себе — одно из важных жизненных правил Меган. Особенно это стало заметно во время их с принцем первого совместного зарубежного тура по Океании. Из-за беременности Маркл попросила сократить ее график встреч, чтобы она могла больше отдыхать. Жертвовать своим здоровьем ради соблюдения протоколов — явно не в ее стиле. Принц Гарри после женитьбы на Маркл тоже стал уделять больше внимания правильному питанию. Как сообщают инсайдеры, он уже отказался от чая, кофе и других напитков с кофеином, а на новогодние праздники в его бокале была лишь минералка.

3. Будь добрее

Благотворительность — обязательная часть жизни любого члена королевской семьи, но Меган начала заниматься этим задолго до того, как получила статус герцогини. Еще до замужества она была послом благотворительной организации World Vision, активно выступала за защиту прав животных и отстаивала идеи феминизма. Широко известна история о том, как 10-летняя Меган написала письмо Хилари Клинтон , в котором возмутилась сексистской рекламой моющего средства. Меган — отличный пример того, что благотворительность может стать обычной частью жизни каждого человека, а не только королевской особы.

Что стоит знать о новой принцессе Меган Маркл

Женщина с идеальным носом и прекрасно прожаренным цыпленком.

4. Знай, что ты полноценна

До вступления в монаршую семью Меган Маркл вела блог и писала колонки в различные СМИ. После замужества ей пришлось закрыть блог, как и свои странички в соцсетях, но идеи, которые она озвучивала там, до сих публикуются в статьях о герцогине. Одна из главных мыслей, которую пропагандировала Меган, — знай, что ты достаточна. Она написала о ней в колонке для Darlingmagazine несколько лет назад. Актриса рассказала о своей встрече с кастинг-директором. Он увидел, что ей не хватает уверенности, и сказал: «Вы должны знать, что вы достаточны». Этого хватило, чтобы вдохновить Маркл. Это хорошее напоминание для каждой из нас — ты достаточно хороша, умна, талантлива и заслуживаешь всего, что пожелаешь.

5. Оставайся собой

Вступление в королевскую семью кардинально поменяло жизнь актрисы. Меган пришлось оставить карьеру, попрощаться с соцсетями, тщательней следить за своими публичными высказываниями и внешним видом. Тем не менее она остается во многом верна себе, хотя это невероятно сложно в условиях консервативных традиций британской монархии. Маркл продолжает защищать права женщин, гордиться своим происхождением (ее папа голландец, а мама — афроамериканка) и придерживаться привычного образа жизни. Нередко это тоже становится причиной скандалов — сейчас активно обсуждается ее отказ рожать в той же клинике, что и Кейт Миддлтон . Кроме того, после Нового года они с Гарри переезжают в отдельный особняк, что тоже вызвало немало обсуждений. Меган даже начали сравнивать с принцессой Дианой, которой ограничения королевской семьи доставили немало проблем в жизни.

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