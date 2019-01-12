«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»

Графический дизайнер Никита Фо рассказал МОСЛЕНТЕ , как придумал раскраску «Я здесь живу» и оформление для шоколадки, сделанной в виде плиты бетонного забора.

Никита Фо, графический дизайнер? Как вам пришло в голову сделать темой раскраски бесконечные российские заборы, ильичей и панельки?

Случайно на самом деле. Я приехал к своему крестнику, ему четыре года. И у него были раскраски: все с машинами или военной техникой. Меня это очень рассмешило, потому что, естественно, всю военную технику открываешь, — она зеленая, машинки тоже целиком раскрашены одним цветом: красные, синие. И меня возмутило, что, как и многое для детей, как те же игрушки, это сделано просто на ****ись, извините за выражение.

А ответить-то дети не могут, отзыв оставить, комментарий… Так что эту ерунду выпускают и выпускают дальше. Часто у меня вообще возникает ощущение, что весь детский ассортимент для магазинов делается людьми, которым до детей вообще дела нет. И я подумал, что с ребенком можно так поиграть, обмануть его, как Островский это сделал, когда написал книжку «Вредные советы». ? Остер

Остер, конечно. По такому типу и моя раскраска устроена.

Я когда выбирал, что изобразить, обозначил для себя рамки: реальный объект изначально должен быть серый, унылый. Чтобы в итоге ребенок ну никак не смог бы сделать так же глупо, как взрослый. Чтобы в любом случае ребенок оказался умнее.

И это не только с заборами. На последней странице раскраски — пустое объявление от администрации. В жизни там всегда запреты пишут и штрафы, а ребенок точно такого не придумает. Он, может, и писать там не будет, а нарисует, — все лучше будет, чем то, что мы обычно встречаем.

В итоге с этой раскраской ребенок должен оказаться умнее любого взрослого. Хотя, подозреваю, что моему крестнику может, и не интересно будет такое, и все равно ему больше понравятся машинки. ? Я-то это все воспринял, как игрушку не детскую, а вполне себе взрослую. Живая такая сатира на окружающую нас российскую урбанистическую действительность.

Ну, наверное. Редко получается, когда воплощение совпадает с изначальным планом. ? Вы в Питере сейчас живете? На Facebook у вас последняя фотография за 2015 год оттуда.

Нет, просто страницу давно не обновлял. Я родом из Тулы, сейчас в Москве, до этого несколько лет в Сочи жил и работал. ? Ясно. Думаю, заборы и панельные фасады там везде были одинаковые. Вы графикой профессионально занимаетесь?

Да, я графический дизайнер. Без образования, работал и работаю только в этой сфере, уже лет десять. Большую часть в ресторанном бизнесе: клубы, бары, рестораны. ? Да, я видел афиши и постеры на вашей странице-портфолио.

Давно уже там ничего не обновлял, потому что искать работу не приходится, проблем с этим у меня никогда не было. Последние два года я работаю в медиа, хотя и не думал, что это будет какие-то деньги приносить. Рисую картиночки, шуточки, и это моя работа в последние два года. ? И как вы воспринимаете московскую реальность? Как убожество? Или все терпимо?

В визуальном плане мне нравится все то, что я рисовал. Заборы эти бетонные я, прям, люблю. А что глупо — я так и изобразил: ограды эти из профнастила, которые у нас любят до небес построить. Постарался так это сделать, чтобы даже маленькому ребенку было понятно, что это идиотизм. ? Вы отдавали раскраску в типографию, ее можно купить?

Пока нет. Теперь, когда я ее опубликовал на своем канале и пошли репосты, все мне стали присылать вопрос: где купить. Понятно, что спрос есть, так что теперь думаю ее напечатать. ? А есть планы еще какой-нибудь мерч выпускать на городскую тему? Может, майки с принтами?

Не, с майками и одеждой и так все в порядке. Я периодически натыкаюсь на посты ребят, которые делают нормальные толстовки и майки. Например, с названиями микрорайонов, типа «Бирюлево», «Чертаново» и на другие всякие темы. Так что это все уже есть.

Я сейчас с другой идеей работаю. У моего друга, дизайнера Никиты Ефремова , есть идея делать шоколад в форме бетонных заборных плит. Таких стандартных, советских: их и ломать будет удобно, уже готовая разметка на квадратики в дизайн заложена. Я сейчас придумываю к ним упаковку. Моя идея в том, что на них надо запечатлеть уже готовые существующие граффити и росписи. В жизни они пропадут: их закрасят, или заборы демонтируют, а в дизайне шоколадок сохранятся. ? Внутри на упаковочной бумаге тоже можно делать принт с чистым забором, и надписью: «Дорогой друг, прояви фантазию, рисуй, что хочешь».

Да-да, Никита как раз с такой идеей мне звонил не так давно, я для этого забор и отрисовал. А потом с крестником встретились, я придумал раскраску и сделал остальные картинки.

Скачать PDF c раскраской можно ТУТ