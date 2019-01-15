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Дочь Марии Шукшиной рассказала о предательстве матери 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко рассказала подробности о конфликте в семье, передают «Дни.Ру».
В частности, Трегубенко заявила, что предательство матери выбило у нее почву из-под ног.
Она рассказала, что конфликт произошел с бабушкой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, из-за финансовых разногласий на почве покупки квартиры.
"Она подарила мне определенную сумму денег, и в какой-то момент ее давняя знакомая уговорила ее купить квартиру в Новой Москве, но только почему-то втридорога. На тот момент это была сумма в 4,5 миллиона рублей, а по факту было больше… И при покупке квартиры бабушка стала требовать с меня подаренную сумму. На эти деньги я и сын жили после развода", — поделилась Анна.
Она добавила, что ей стали поступать звонки с угрозами, после чего Мария Шукшина обещала помочь дочери разобраться в ситуации и привезла дочь к Лидии Николаевне.
"Мы приехали на Бочкова, сели втроем за стол. Я предложила отдавать помесячно. Но ей нужна была вся сумма. В этот момент мама в прямом смысле отвернулась от меня. Она уставилась в телефон. Вместо поддержки она от меня отвернулась", — рассказала Анна.
Ранее сообщалось, что в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной произошел очередной конфликт.
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