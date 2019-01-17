11 кожаных платьев для российской зимы

Зима, конечно, вносит коррективы в наши образы, но не стоит слишком потакать ей и кутаться в безразмерные балахоны и объемные «бабушкины» свитеры. Предлагаем зимовать без напрасных модных жертв и обзавестись хотя бы одним, а лучше парой платьев из кожи. Если вы за гуманное отношение к животным, то вам тоже есть, из чего выбрать — все больше дизайнеров отказывается от использования натуральных кожи и меха, а экокожа завоевывает модные подиумы и гардеробные главных фэшн-инфлюенсеров. В качестве шопинг-гида мы собрали для вас небольшую коллекцию из самых эффектных платьев: со змеиным принтом, акцентными плечами, пикантными разрезами на талии и пышными рукавами.