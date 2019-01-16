Топ 14 провальных образов Мелании Трамп

Меланию Трамп многие считают иконой стиля и ставят в пример другим первым леди. Но даже у нее бывают провальные образы, особенно те, которые были до того, как ее супруг стал президентом США.

Это было несколько лет назад, а сейчас не стоит повторять такой образ Кюлоты — это круто, но они идут не всем или просто нужно подобрать другую модель брюк Как же хорошо, что ночные сорочки вышли из моды Многие оценили этот наряд слишком вульгарным Команда WuzzUp не совсем понимает почему многие считают образ от D&G провальным, но нам нравится Металлический бантик и белый подол, правда? Мелания прекрасна, а вот платье точно нет Говорят, что в этом платье она похожа на розового Халка Это розовое платье похоже на чешую розовых рыб Еще один пример ночнушки от Мелании Видимо, Мелания не заметила как прибавила в весе, раз осмелилась надеть такое платье Много шуток ходило вокруг развязанного галстука леди Зарубежные СМИ написали, что в этом пальто Мелания похожа на оловянного солдатика Еще одно платье, которое прибавило лишних килограмм первой леди США