Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ 14 провальных образов Мелании Трамп 

WuzzUp.ru 5 часов назад
Фото: WuzzUp.ru
Меланию Трамп многие считают иконой стиля и ставят в пример другим первым леди. Но даже у нее бывают провальные образы, особенно те, которые были до того, как ее супруг стал президентом США.
Это было несколько лет назад, а сейчас не стоит повторять такой образ Кюлоты — это круто, но они идут не всем или просто нужно подобрать другую модель брюк Как же хорошо, что ночные сорочки вышли из моды Многие оценили этот наряд слишком вульгарным Команда WuzzUp не совсем понимает почему многие считают образ от D&G провальным, но нам нравится Металлический бантик и белый подол, правда? Мелания прекрасна, а вот платье точно нет Говорят, что в этом платье она похожа на розового Халка Это розовое платье похоже на чешую розовых рыб Еще один пример ночнушки от Мелании Видимо, Мелания не заметила как прибавила в весе, раз осмелилась надеть такое платье Много шуток ходило вокруг развязанного галстука леди Зарубежные СМИ написали, что в этом пальто Мелания похожа на оловянного солдатика Еще одно платье, которое прибавило лишних килограмм первой леди США
WuzzUp.ru: последние новости
Художница увеличивает тела звезд, показывая, что красота не имеет размеров Люди, жестко пропалившиеся на зависти в объективе камеры Подборка фотографий, сфотографированных в подходящий момент
Женский форум
Другое , Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что носить, когда надоело следить за трендами
От каких мужчин нужно бежать
«Влюбилась в друга мужа»4
Гид по контрацепции: кому и что подходит
«Эффект прожектора»: почему вы безразличны людям
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 17 января
Психология
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
02:56
Что будет, если выпить испортившееся молоко
Еда
01:39
Звезда «Бедной Насти» едва не ушла в монастырь
Звёзды
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
02:55
Типы друзей, которые есть у каждого
Психология
00:57
Красотка из «ВИА Гры» показала фигуру в купальнике
Звёзды
03:17
Драма мальчика, насильно превращенного в девочку
Психология Дети
02:52
Почему попробовать «сметанку» больше не получится
Еда
04:40
Звезды, ставшие после развода врагами
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение