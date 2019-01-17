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Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева с дочкой и мужем попала в шторм на Бали 

Teleprogramma.pro + ещё 4 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
30-летняя Илана Юрьева вместе с супругом-бизнесменом Дмитрием Дылдиным и 3-летней дочкой Дианой сейчас отдыхает на Бали. Актриса поделилась, что во время прогулки в открытом море, их небольшой катер оказался в эпицентре непогоды.
«Мы попали в шторм с детьми и очень испугались. С «большой водой» лучше не шутить. В один момент налетели волны и начали бить катер с разных сторон. Когда попадаешь в такую ситуацию, то понимаешь, какие мы «букашки», и как величественна и могущественна природа», — поделилась звезда шоу «Уральские пельмени».
На видео видно, что Илана очень напряжена и напугана. Вцепившись в ограждение плавсредства она просила организаторов морской экскурсии вернуться к берегу. Но это оказалось непросто, так как нужно было переждать волны на открытой воде, чтобы ничего не случилось. В итоге все завершилось благополучно и туристы оказались в безопасности. Однако погода восстановилась не сразу. Дождь и сильные порывы ветра основательно подпортили звезде отдых на популярном курорте.
Напомним, вот уже несколько лет Илана снимается в шоу «Уральские пельмени». Она смогла гармонично вписаться в проект, несмотря на то, что до этого там блистала только одна девушка — Юлия Михалкова. Многие зрители уже полюбили экзотическую восточную красавицу с зелеными глазами и длинными волосами. Милана также активно снимается в кино и всерьез занимается танцами.
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