Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева с дочкой и мужем попала в шторм на Бали

30-летняя Илана Юрьева вместе с супругом-бизнесменом Дмитрием Дылдиным и 3-летней дочкой Дианой сейчас отдыхает на Бали. Актриса поделилась, что во время прогулки в открытом море, их небольшой катер оказался в эпицентре непогоды.

«Мы попали в шторм с детьми и очень испугались. С «большой водой» лучше не шутить. В один момент налетели волны и начали бить катер с разных сторон. Когда попадаешь в такую ситуацию, то понимаешь, какие мы «букашки», и как величественна и могущественна природа», — поделилась звезда шоу «Уральские пельмени».

На видео видно, что Илана очень напряжена и напугана. Вцепившись в ограждение плавсредства она просила организаторов морской экскурсии вернуться к берегу. Но это оказалось непросто, так как нужно было переждать волны на открытой воде, чтобы ничего не случилось. В итоге все завершилось благополучно и туристы оказались в безопасности. Однако погода восстановилась не сразу. Дождь и сильные порывы ветра основательно подпортили звезде отдых на популярном курорте.