Сябитова заступилась за мужчин, не имеющих много денег и привлекательной внешности

Роза Сябитова уже много лет помогает невестам и женихам выбрать достойного партнера на передаче «Давай поженимся!». Также сваха активно дает советы в своем микроблоге. Не так давно она рассказала, почему мужчины не стремятся к свадьбе, а также как свадебные приметы в итоге принесли ей неудачу в браке. Свой новый пост она посвятила женщинам, которые перебирают мужчин и считают, что ни одного нормального представителя сильного пола в мире не осталось.

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Роза Сябитова: «Если мужчина бросает семью ради другой женщины — проблема в самой женщине»Главная сваха нашей страны дала эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro На этот раз Роза встала на сторону мужчин и заступилась за них. «К сожалению, многим женщинам засорили мозги о том, что нормальных мужчин нет. Вернитесь на землю. Большинство мужчин абсолютно нормальны. Я видела, как женщины отказывались от мужчин только потому, что они не похожи на кинозвёзд и не водили дорогих машин. Эти женщины обречены остаток жизни провести в одиночестве», — высказалась телеведущая.

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Подписчики раскритиковали фото Розы Сябитовой в свадебном платьеПо словам свахи, она сожалеет, что придерживалась традиций, когда организовывала свою вторую свадьбу.

Многие поддержали Сябитову. Пользователи соцсети считают, что женщинам стоит уменьшить свои запросы, тогда они легко обретут счастье в жизни. Однако нашлись и те, кто придерживается иного мнения. Некоторые подписчики свахи уверены, что лучше ждать своего принца, чем кидаться на первого встречного. Напомним, что сама Роза уже два года строит отношения с бизнесменом по имени Ренат, который живет на Кипре. Мужчина даже сделал ей предложение, но пока они не торопятся со свадьбой. После двух неудачных браков сваха не видит особой надобности в штампе в паспорте.