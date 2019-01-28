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Иван Ургант подшутил над собой 

WomanHit.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: @URGANTCOM
Телеведущий выложил коллаж из селфи в лифте.
Иван Ургант признался в слабости фотографироваться и выложил, как он сам написал «идиотский" коллаж из собственных селфи, сделанных при помощи зеркала в лифте. Как утверждает Иван, снимки сделаны с разницей в 4 минуты. "Но мы-то с вами понимаем, что это очередная сомнительная хохма шоумена» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — прокомментировал фото Ургант.
@URGANTCOM
Подписчики с энтузиазмом принялись обсуждать детали гардероба своего кумира. В частности, споры возникли насчет модной холщовой сумки с детским рисунком. Некоторым показалось, что этот аксессуар позорит Урганта. Им возразили те, кто принял с радостью и этот look, уточнив, что любимый ведущий идеален, и ему позволительно носить что угодно. Главное, чтобы он не забывал взять собой главный атрибут — свое искрометное чувство юмора.
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