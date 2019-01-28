Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина сделала пластическую операцию по увеличению груди

Алена Ашмарина в прошлом году стала мамой во второй раз. Она родила ребенка от Ильи Григоренко. Примечательно, что с возлюбленным она рассталась незадолго до появления ребенка на свет. По словам знаменитости, у них просто были разные планы на будущее. Также у нее подрастает шестилетняя дочь Патрисия от бывшего мужа Германа Ашмарина. На проекте «Дом-2» Алена пыталась строить отношения Александром Гобозовым и Егором Халявиным до того, как встретила Григоренко.

Сейчас Ашмарина занимается собственным бизнесом и воспитывает детей. Она много внимания уделяет своей внешности и недавно сделала очередную операцию. Девушка увеличила себе грудь. По словам Алены, о таких переменах во внешности она задумалась после появления на свет второй дочери. В соцсети девушка поблагодарила хирурга, который провел операцию и заверила, что все прошло хорошо. «Я уже легко встаю, у меня отличный аппетит. Я хожу, прогуливаюсь, болтаю, чувствую себя, как на отдыхе», — написала на днях бизнесвумен.

@ashmy_a

Сейчас Алена находится дома. Она лишь ездит в больницу на перевязки. Девушка чувствует себя хорошо, поэтому уже активно двигается и даже накануне нарастила себе волосы. Поклонники поздравили ее с удачной операцией. Отметим, что она не кормит младшую дочь грудью, поэтому и никаких препятствий для хирургического вмешательства не было. Пользователи соцсети не стали осуждать Ашмарину, так как считают, что девушка может делать любые операции, если так она будет чувствовать себя увереннее и красивее.