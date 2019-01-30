Памела Андерсон в купальнике устроила танцы на сцене

51-летняя актриса ничего не стесняется.

Памела Андерсон никак не может забыть те времена, когда была едва ли не главным мировым секс-символом. Несмотря на то, что с тех пор много воды утекло, звезда «Спасателей Малибу» то и дело стремится доказать, что она еще ого-го! То закрутит роман с молодым футболистом, то шокирует огромным декольте…

А на светской вечеринке Lambertz Monday Night, которую ежегодно устраивают владельцы крупнейшей немецкой кондитерской компании Lambertz, вышла на сцену и устроила жаркие танцы в одном золотистом купальнике и босиком. Впрочем, сначала на актрисе был еще черный джемпер, который она затем стянула с себя.

Справедливости ради стоит отметить, что звезда для своих лет выглядит вполне достойно: стройные ноги и почти плоский живот. А в танцах она, можно сказать, профи. Актриса участвовала во многих танцевальных телешоу, и в некоторых даже доходила до финала.

Да и партнер на сцене не подкачал. Этот красавчик — известный хореограф Максим Дереймез. Кстати, он же в этот вечер сопровождал Памелу на красной дорожке — уже в более одетом виде.