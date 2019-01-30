Богачку Кравец унизили в магазине для бедных

Не так давно светская львица, певица и модель Алена Кравец осталась на улице. Супруг-мультимиллионер выкинул ее из роскошного особняка и заблокировал все ее кредитные карты. К счастью для Алены мир не без добрых людей — обычный менеджер по продажам приютил ее в своей однокомнатной хрущевке.

Новая жизнь оказалась для Кравец серьезным испытанием. Линялые обои и мебель советских времен удручающе действуют на красавицу. Но Алена не теряет присутствия духа: теперь она сама готовит, убирает и ходит в супермаркет за продуктами.

К слову, теперь шопинг больше не приносит удовольствия. На зарплату нового возлюбленного в 100 тысяч рублей особо не разгуляешься. Видео, на котором светская львица закупает продукты к ужину, продемонстрировали в эфире программы «На самом деле» Первого канала.

В кадре Кравец прогуливается среди стеллажей магазина для бедных. Девушка явно чувствует себя не в своей тарелке. Пенсионеры и работяги косо смотрят на белокурую красотку в шиншилловой шубе и с бриллиантами в ушах.

"Икра кабачковая. Я только черную икру всегда ела, а теперь вот икра заморская", — вздыхает модель рассматривая содержимое своей корзины. Картофель по акции, капуста квашеная с яблоками, салат — дешево и для фигуры хорошо: «Я вообще могу на семечках и орешках. Я же вегетарианка».

Для нового возлюбленного Алена решила купить что-нибудь мясное. Подойдя к прилавку с готовыми блюдами знаменитость растерялась, продавца не было на месте. «Молодые люди, подойдите, пожалуйста, вот как оттуда взять курицу? Я первый раз в таком магазине», — обратилась она к другим покупателям. Посетители супермаркета посоветовали обратится к кому-нибудь из персонала.

"Девушка, девушка, обслужите меня", — крикнула Кравец проходящей сотруднице. «Можно рот заткнуть, и пойди сама себя обслужить!» — получила она резкий ответ. Спустя время униженной красавице все же удалось получить заветную курицу с чесноком в пластиковом лотке — Алену обслужил другой продавец.