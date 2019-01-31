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Чеченцы нашли еще один повод посудачить 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жителей Кавказа возмутил роман 23-летнего чеченца с бывшей девушкой рэпера Тимати Аленой Шишковой. Своими мнениям насчет их отношений они начали делиться в социальных сетях. Возмущенные комментарии появились, в том числе, под постом, опубликованным на странице Kavkaz.Pravda в Instagram.
В публикации говорится о том, что 25-летняя Шишкова начала встречаться с молодым предпринимателем и другом Тимати Мансуром Джамбековым. «Жизненные ориентации Северо Кавказской современной молодежи изменили свой вектор. Многие позабыли кем были предки. Дети влиятельных кавказских чиновников и бизнесменов осели в Москве и ведут такой же образ жизни как местная элита», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация оригинала сохранена — прим. «Ленты.ру»). Также там указано, что пара отдыхала на одном из курортов Сочи, также Шишкова и Джамбеков часто проводят время в столичных кафе.
В комментариях пользователи начали бурно осуждать чужую жизнь. «Чеченцу больше некого тискать, подобрал опавшую листву, чеченцы с кем попало не ходят», — резюмировал один из подписчиков. «И в жены берут и детей плодят все чаще и чаще от русских Наташ. Интересно почему они не хотят на своих жениться?!» — поинтересовался другой. «Живу в Чечне, но нигде не вижу, чтоб были женаты на русской Наташе. Гуляют да, но семью с Наташками завести не хотят» — согласился с ним третий.
Нашлись и те, кому новость показалась недостойной внимания. «Человек вправе проводить свое личное время как ему нравится и с кем нравится, и не вам его судить», — попытался урезонить других один из комментаторов.
Алена Шишкова стала популярным блогером после того, как у нее завязались романтические отношения с Тимуром Юнусовым (выступающим под псевдонимом Тимати — прим. «Ленты.ру») несколько лет назад. После того, как пара рассталась, известность Шишковой возросла.
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Другое , Тимати , Lenta.ru
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