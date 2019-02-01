Какие прически будут популярны в этом году

Сегодня бьюти-индустрия настроена на многообразие: можно позволить себе ультракороткую длину, объемный начес, глиттер, сложное плетение или, наоборот, обратиться к проверенной классике и сделать небрежный пучок — вы все равно попадете в десятку. Стилист Krygina Studio Татьяна Жилкина рассказывает, каким трендам SS 19 стоит уделить особое внимание.

Небрежные волны

Укладка — Татьяна Жилкина

Один из трендов, который остается неизменным и актуальным уже несколько лет — небрежные волны. Непринужденный образ подружки серфера прочно укрепился в топе укладок и не собирается сдавать позиции, не в последнюю очередь благодаря простоте — на создание таких волн понадобятся считанные минуты.

Начес

Укладка — Виола Пяк

60-е вдохновили стилистов на придание утрированного суперобъема, и, конечно, в центре внимания вновь оказалась популярная прическа тех лет — «бабетта». Все это мы уже где-то видели, но не успели примерить на себя — сегодня такой шанс появился у всех, дерзайте.

Пучок

Укладка — Татьяна Жилкина

Гармонично и элегантно смотрятся волосы, собранные в пучок — популярная укладка среди королевских особ. В этом сезоне дизайнеры модных показов отдали предпочтение «влажному» эффекту — для максимальной гладкости у корней можно использовать гель или воск. Небрежный пучок также актуален и прекрасно подойдет для повседневного образа.

«Мокрые укладки»

Укладка — Татьяна Жилкина

Влажный финиш и безупречная гладкость отлично смотрятся не только с пучками, но и с косами или на распущенных волосах. Подобный штрих привнесет в образ богемность, создание укладки займет всего несколько минут, а неожиданный дождь мгновенно перестанет быть головной болью. Тщательно проработайте волосы у корней и не жалейте средств — чем интенсивнее блеск, тем лучше.

Сложное плетение

Укладка — Виола Пяк

Косы давно перестали ассоциироваться со школой и сегодня выступают как самостоятельно, так и в качестве оригинального дополнения к более замысловатой прическе. Плетите, как душе угодно — дайте волю фантазии и удивляйте окружающих. Ну а для вдохновения можно пересмотреть несколько серий «Игры престолов» — главный стилист по волосам на площадке, Кевин Александр, провел действительно масштабную работу с волосами главных героинь.

Аксессуары

Укладка — Татьяна Жилкина

Заколки, ободки, ленты, невидимки, гребни, «крабы», банты — все разнообразной формы, цвета и дизайна. В 2019 готовьтесь носить много и с удовольствием, а слово «переборщить» забудьте — смешивайте различные стили, используйте в самых неожиданных комбинациях и носите с летними шляпками или вечерними платьями.