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Москвичи понюхают советской жизни 

Мослента 6 часов назад
В Музее советских игровых автоматов на Кузнецком Мосту открылась выставка «Как пахнет советское детство», сообщает портал The Village.
Посетители смогут понюхать 15 запахов, которые ассоциируются с детством в Советском Союзе. Синтезированные ароматы распределены по пяти комнатам.
В «Школе» представлены запахи книжных страниц, мокрого мела и подгоревшей каши из школьного завтрака. В «Ванной комнате» присутствуют ароматы мятного зубного порошка, шампуня «Кря-кря» и земляничного мыла, в «Гастрономе» — свежей выпечки, газировки с сиропом и мороженого.
В комнате «Дом» посетители смогут понюхать букет из бальзама «Звездочка», «чайного гриба» и одеколона «Гвоздика». В «Дворе» представлен запах гудрона, который советские дети жевали вместо жевательной резинки.
Выставка продлится с 1 февраля по 3 марта, билет стоит 450 рублей.
До 17 февраля в Москве проходит выставка работ Архипа Куинджи, с которой похитили картину «Ай-Петри. Крым». Полотно удалось вернуть, оно пользуется большим успехом у посетителей Третьяковской галереи.
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