Доберманы напали на семью с ребенком в Серпухове

Бойцовские собаки набросились на жителей подмосковного Серпухова, которые гуляли с маленьким ребенком и собственным псом. По словам пострадавших, их хозяйка псов, работающая кинологом, стояла в стороне.

Супруги Кондратьевы 27 января с ребенком и йоркширским терьером возвращались после прогулки к дому на улице Чернышевского. В тот момент во двор заехала машина соседей, из которой вышла семья Кузнецовых. По словам пострадавших, соседка была пьяна. Кузнецовы выпустили из салона автомобиля двух доберманов и двух кокер-спаниелей. Псы сразу сбили с ног Кондратьеву, а потом бросились в сторону мужчины и ребенка.

Дорогу своре перегородил йорк. Доберманы напали на собаку и попытались растерзать ее. «Взяла весь удар на себя», — рассказали Кондратьевы сайту телеканала «Звезда»

Глава семьи в это время уносил маленького ребенка. На помощь йорку пришла его супруга. Она прижала питомца к себе и упала грудью на капот ближайшего автомобиля. Тогда свора набросилась и на женщину. Псы разорвали ее одежду в клочья, на руках остались следы от укусов.

По словам потерпевших, хозяйка доберманов стояла в стороне и наблюдала за происходящим.

Ей было хорошо на душе, что собаки хорошо натренированы, все делают правильно: рвут людей, рвут животных. Она стояла умиленная

пострадавшая жительница Серпухова.

Кондратьев спрятал ребенка и побежал к жене. Он схватил собак за ошейники и попытался оттащить агрессивных животных от супруги. Только после этого соседка подозвала к себе питомцев.

Пострадавшие поехали в хирургическое отделение больницы имени Семашко. Женщине после укусов сделали несколько уколов. Медицинскую помощь оказывали и йорку: ветеринары с трудом спасли его. Врачи диагностировали перелом ключицы и разрыв шкурки на голове и спине. Собака теперь хромает. На данный момент непонятно, сможет ли она оправиться полностью.

Кондратьевы припомнили и прошлые грехи хозяев бойцовских собак. По их словам, соседи часто нарушают общественный порядок — проводят шумные застолья, жарят во дворе шашлыки и слушают громкую музыку по ночам. Местные жители говорят, что неоднократно жаловались в полицию на нарушителей спокойствия, но никто так и не наказал Кузнецовых.

После нападения бойцовских собак правоохранители начали проверку.