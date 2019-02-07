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Тимати подвергся критике поклонников из-за пропуска похорон Децла 

Teleprogramma.pro + ещё 34 9 часов назад
Известный рэпер Тимати подвергся жесточайшей обструкции со стороны своих фанатов и пользователей сети. Дело в том, что музыкант по каким-то причинам не пришел на похороны Децла. Между тем известно, что в начале двухтысячных годов Тимати выступал на подтанцовках у скончавшегося в Ижевске рэпера.
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«Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны»: отец Децла попросил прощения у сынаАлександр Толмацкий очень сожалеет, что так и не примирился с рэпером.
На своей страничке в социальной сети Instagram Тимати разместил снимок, который подписал: «Где-то в параллельной реальности». На фотографии рэпер готовится к занятию виндсерфингом.
«Вас сделал Децл. Вы у него были на подтанцовках, держали телефонную трубку. Потом спел эту сраную песню плачут труселя и зазвездился как твой друг Киркоров, с которым ты ручкался, кстати, «Тимати уважает только тех, кто у руля и выгодны ему! Даже Киркоров „другом“ стал, а как его грязью поливал и даже песню посвятил. А теперь ради пиара и просмотров готов пятую точку целовать! „Великий бизнесмен, для которого люди — это просто пешки в его игре! А Децл был очень хорошим человеком и другом!“ „Вот ты и показал себя. Мерзко, низко…“, — раскритиковали пользователи Тимати.
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