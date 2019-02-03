Ви-джей MTV «Александр Анатольевич»: «Его кассеты заслушивали до прозрачности».

Все, чья юность пришлась на нулевые, потрясены уходом Децла. Ему было всего 35. Он — один из первых рэперов в России, чей дебютный альбом в 2000 году разошёлся тиражом более миллиона экземпляров.

Артист пользовался огромным успехом среди молодёжи. Популярность его в то время была колоссальной. Не менее популярный в то время ви-джей MTV Александр Анатольевич ( Александр Анатольевич Белоногов — российский теле— и радиоведущий, широко известный как Ви-джей MTV Россия — «Александр Анатольевич») поделился воспоминаниями о Кирилле Толмацком

-Популярность была великая. Вы всё правильно сказали, у многих с ним были связаны самые лучшие воспоминания. И я выставил в Инстаграме фотографию с Кириллом. Текста там не надо. И так всё понятно. Печально.

Но каждому хочется что-то добавить. С утра мне многие написали. И вот мне пишет девушка, что заслушивала его кассеты до прозрачности. Это же абсолютный кумир её поколения.

Ещё одна написала, что просила родителей купить ей дневник, чтобы на обложке обязательно был Децл. Это всё сближало с исполнителем с экрана, они говорили на одном языке.

Он был для всех свой. Очень много комментов пишут, что они не были фанатами Децла, но очень уважали хип-хоп. Потому исполнители этого жанра не боялись выражать свою позицию.

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Уважать артиста очень важно, можно не следовать за ним, но уважать — это дорогого стоит. Когда ты делаешь что-то непохожее ни на что, не боишься критики…Кирилл как раз обладал этой смелостью, за которую его всегда уважали. И которая очень важна особенно в его жанре, где люди должны быть предельно искренние.

Я считаю его своим парнем для очень большой аудитории, а это и означает, что он был кумиром. Кирилл, твоя музыка будет очень долго звучать.