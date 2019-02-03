Елена Воробей: «Я бы уже вышла на сцену, но абсолютно голая»

Актриса эстрады и кино ответила на вопросы читателей «Антенны».

— В этом году отмечаете 20 лет творческой деятельности. Что для вас означает эта цифра?

— В эти 20 лет входят разные периоды жизни. Шанс начать эстрадную карьеру был еще в 1993 году, когда я выиграла конкурс «Москва — Ялта — Транзит». Тогда не решилась на такую смену амплуа, и театральные подмостки (Санкт-Петербургский театр «БУФФ». — Прим. «Антенны») остались моим основным и любимым местом работы. Но я непоседа, перфекционист, Близнецы по знаку зодиака, и не могу долго заниматься одним и тем же, мне нужны перемены. Можно сказать, я профессионально жадный человек, которому требуется постоянный пульс. Мне приятнее, когда не хватает времени на что-то, чем когда я им располагаю. В эти годы была жизнь разной: впроголодь, в съемной квартире, с отсутствием работы вообще. Были первый успех, первая зрительская любовь, кино, бесконечные гастроли. Переосмысление ценностей в том числе, когда поняла, что без семьи, без единения с ними, чувствую себя плохо. Вот что такое эти 20 лет.

— Недавно в аэропорту потеряли ваш чемодан с костюмами. Как выкрутились из ситуации?

— У меня три чемодана не прилетело на концерт, поэтому мы задержали выступление на 45 минут. Бегала голая за кулисами и, чтобы зрители не сидели в неведении, разговаривала с ними через занавес. Сказала: «Я давно готова, но есть маленькая проблема — по вине аэропорта не прилетели мои костюмы. Я бы уже вышла на сцену, но абсолютно голая». Зрители закричали: «Нормально. Выходи!» В итоге костюмы собирали с мира по нитке: я надела чужую обувь, раздела охранника в театре и, по-моему, главного бухгалтера.

— Скоро ваша дочка Соня окончит школу. Определилась ли она с дальнейшей профессией?

— Нет, не определилась. Я перестала давать ей советы. Подустала, и мне кажется, что когда мы постоянно советуем, то из людей превращаемся в вечно зудящих мух. Вот я и решила отойти в сторону. Соня сейчас заканчивает девятый класс, готовится к ОГЭ (основной государственный экзамен. — Прим. «Антенны»). Посмотрим. Я в ожидании.

— Роль какого сказочного персонажа вы хотели бы примерить?

— Помимо обычной классической и зарубежной литературы я лет до 15–16 читала сказки. С детства обожала Пеппи Длинныйчулок. Она озорница и фантазерка. Мне кажется, что смогла бы в свое время ее сыграть. Может быть, по возрасту это уже и не моя роль, но по натуре абсолютно мой персонаж.

— Вы как-то признались, что в вашем гардеробе все больше черных вещей. Почему, ведь жизнь у вас такая яркая?

— Мне когда-то Саша Песков рассказал анекдот: «Начало концерта, пародист не выходит на сцену. Стучатся в гримерку, там заперто. Открывают и видят, что он повесился и оставил записку: „Задолбало переодеваться“. У меня на сцене яркие персонажи, я по характеру человек гиперактивный, хоть в чем-то должна себя сдерживать, хотя бы в одежде. К тому же за черными вещами закрепился хороший функциональный статус. Они корректируют фигуру. Я то полнею, то худею. А тут надел темные штаны широкого кроя или платье, и все говорят: „Ой, как ты похудела“, а на самом деле прибавила. Скажу честно, весов в моей квартире давно нет. Не дружу с ними. Хочу во всем быть нормальной, человечной. Если захотелось съесть кусочек шоколада, я не буду вскакивать на весы и смотреть, как потолстела, просто на следующий день позанимаюсь в спортзале.

— Что всегда берете с собой на гастроли?

— Выезжаю с минимумом вещей: зубная щетка, паста, косметика, два комплекта одежды — для поезда и чтобы переодеться во время гастролей. Друзья удивляются, что у меня даже чемодана нет. Он теоретически есть, но не вожу его с собой, потому что могу на периферии пойти по магазинам и там что-то купить. Мои модные друзья спрашивают, где достала такую классную вещь, и слышат название города, о существовании которого они даже не догадывались. Стоит это все смешных денег, а смотрится стильно.

— Как к вашим пародиям на себя относятся известные артисты?