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В Госдуме предложили магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать людям продукты накануне истечения срока годности. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, такая практика существует во всем мире, и ее следует внедрить в России.
"Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня".
Он добавил, что эта мера была бы выгодна и торговым сетям, которым приходится тратить средства на утилизацию просроченной продукции. Также для них это стало бы социальной рекламой.
По мнению депутата, государство должно предоставлять налоговые льготы компаниям, которые решатся на подобный шаг.
"Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки", — заявил он.
Парламентарий также призвал к ужесточению ответственности за переклеивание ценников на товарах, уровень которой должны устанавливать специалисты, оценивающие степень угрозы жизни от употребления в пищу просроченных продуктов.
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Другое , Сергей Вострецов , Госдума , РИА Новости , АГН "Москва"
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