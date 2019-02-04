В Госдуме предложили магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности

По его словам, такая практика существует во всем мире, и ее следует внедрить в России.

"Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня".

Он добавил, что эта мера была бы выгодна и торговым сетям, которым приходится тратить средства на утилизацию просроченной продукции. Также для них это стало бы социальной рекламой.

По мнению депутата, государство должно предоставлять налоговые льготы компаниям, которые решатся на подобный шаг.

"Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки", — заявил он.

Парламентарий также призвал к ужесточению ответственности за переклеивание ценников на товарах, уровень которой должны устанавливать специалисты, оценивающие степень угрозы жизни от употребления в пищу просроченных продуктов.