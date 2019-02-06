Раскрыты мужские секреты, о которых девушки и подумать не могли

На англоязычном форуме пользователи раскрыли «секреты парней, о которых девушки даже не подозревают». Тред с данной темой уже распространился на сайте, набрав более 80 тысяч лайков.

К примеру, в комментариях мужчины нередко указывали, сколь большое значение они придают редким комплиментам, которые им делают женщины.

— Если вы сделаете мне комплимент, я, наверное, запомню этот случай на всю жизнь, — пишет 01123581321AhFuckIt.

В связи с этим парни принялись формулировать своеобразный справочник по общению с ними. Так, если девушка хочет от них что-то получить, ей лучше сказать об этом прямо. Это повышает шансы на положительный исход.

Юзер под ником Rabidrabitz отметил, что ему без разницы, в каком ресторане питаться: он просто желает утолить голод, тогда как выбор места роли не играет. Более девяти тысяч человек одобрили эту мысль.

Наконец, были затронуты и более сокровенные моменты. Мужчины признались, что многих из них регулярно снедает ощущение тревоги, апатия и депрессия. Однако, они ни с нем не делятся этими переживаниями, так как уверены, что обсуждение подобных нюансов будет раздражать их еще больше. Соответствующими секретами, о которых не догадываются представительницы слабого пола, поделились пользователи Reddit.

Ранее на этом форуме мужчины выразили свое негодование неумением женщин делать правильные комплименты. По их словам, зачастую попытки девушек сказать что-то приятное задевают их или оскорбляют.