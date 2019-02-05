Дана Борисова озвучила свежие заключения судмедэкспертов о причинах смерти Децла

Известная телеведущая Дана Борисова стала гостьей программы «Прямой эфир». Во время программы она, в частности, сказала, что по информации СМИ в гримерке перед концертом Децла стоял сладкий запах и люди курили что-то похожее на самокрутки. Во время программы она задалась вопросом, не стало ли это причиной смерти.

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Семь лет назад Децл мечтал, чтобы на его похоронах играл джазовый оркестр, а люди пили розовое шампанскоеРэпер в 2012 году ответил на вопрос журналистов о своем отношении к смерти.

Борисова заметила на своей страничке в социальной сети Instagram. что после эфира на нее обрушилась волна негативных комментариев. Якобы она обвинила и оскорбила усопшего своими теориями. «А теперь почитайте свежие заключения судмедэкспертов. Сердце было здорово, не исключают, что смерть могли спровоцировать посторонние вещества. Я за правду и считаю, что лучше было свой вопрос озвучить честно, а не шептаться по кулуарам о том, о чем итак многие говорят», — заметила она.

«Дана, что-то изменилась, стала не очень похожа на ту Дану, что мы знали», «Конечно, об этом нужно открыто говорить», — заметили в комментариях пользователи.