Влад Топалов опубликовал забавное фото с сыном

Звездный отец все чаще рассказывает о малыше.

Известная телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов недавно впервые стали родителями. У них родился сын. Малыш появился на свет 5 декабря. Некоторое время звездные мама и папа привыкали, что у них теперь есть ребенок, и практически ничего не рассказывали о сыне. Но теперь, кажется, освоились. Певец решил показать, как у них проходит практически каждое утро.

Вот так мы выглядим в 4 утра…😂😂😂 и в 5, и в 6) а если серьёзно! То это — кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать 💩 🤪 веселье!

— с юмором признался Влад Топалов.

Звездный отец наслаждается отцовством. Он с удовольствие гуляет с сыном на улице. Правда, в центре столицы Влад Топалов так и не смог найти тихое место.

Мы с сыном гуляем по бульварам! Забавно! Я на машину тут проезжаю каждый день… А вот тут, между дорог, гуляю впервые в жизни! Во дела! Где в центре тихо погулять без машин?

— обратился за советом к аудитории певец.

Многие подписчики заметили, что центр Москвы — не лучшее место для детей и по-возможности жить с малышом лучше в тихих районах или за городом. «Когда родился сын я поняла, что и шумно и загазованность сильная», «Нигде! Сваливать надо из центра…», «Погуляйте в Ботаническом Саду, „Аптекарском огороде“ на Проспекте Мира. Там спокойно…», «Москва не для младенцев», «В Парк Горького топайте», «В городе сплошные реагенты и машины. Убегайте за МКАД», — откликнулись пользователи в комментариях.

Заметим, телеведущая и ее супруг, известный певец Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение. Позже Регина объяснила, что для нее беременность — это «очень личное событие». Правда, в одном из интервью Влад Топалов рассказывал о своем грядущем отцовстве и об отношении к любимой женщине. По словам артиста, он воспринимает встречу с Региной как настоящее чудо.

Кстати, новоиспеченные родители говорили, что после появления малыша на свет поженятся. Регина Тодоренко была героиней передачи Ивана Урганта на Первом канале и делилась планами на будущее. Однако еще до рождения ребенка влюбленные официально стали мужем и женой.

Пара сыграла тайную свадьбу 25 октября 2018 года. В этот день свой день рождения отмечали Влад и отец Регины (которому исполнилось 55 лет), а влюбленные решили внезапно объединить все три праздника.

А в конце декабря Влад Топалов представил новую песню, которую посвятил любимой супруге в благодарность за сына. И впервые показал малыша.

Что же еще я мог подарить жене на рождение сына? Да! Мне кажется, песня — это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца. Я не думал, станет она хитом или нет. Не думал, понравится вам или нет. Я просто хотел выразить всю ту вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть у меня в душе. Выразить музыкой и словами!

— признался Влад Топалов.

Фото: Instagram @reginatodorenko, @vladtopalovofficial