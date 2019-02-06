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Скандальная блогер Лена Миро уличила Викторию Боню в использовании фотошопа 

Teleprogramma.pro + ещё 1 6 февраля 2019
Фото: Teleprogramma.pro
Викторию Боню многие считают успешной и самодостаточной женщиной. Она добилась успеха и обзавелась друзьями с мировым именем. Часто на ее странице в Istagram можно увидеть не только российских, но и иностранных звезд, представителей бизнеса и спорта. Например, недавно Боня поделилась снимком со дня рождения футболиста Неймара. Девушка побывала на дорогущей закрытой вечеринке.
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И пока Виктория пишет о «самой веселой вечеринке года», скандально известная блогер Лена Миро пытается разоблачить красотку. Она уверена — все фото со звездами — это фотошоп, чтобы «ценник» Виктории вырос.
По мнению Миро, Боня стремится всеми правдами и неправдами «засветится» на элитных тусовках. Порой она попадает на них через вход для прислуги и уходит также незаметно, сделав несколько фото для своей странички в соцсети.
В подтверждение своих слов она публикует в ЖЖ письмо от читательницы, которая была на закрытой вечеринке в честь дня рождения Неймара и видела там Викторию.
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«Дело в том, что я тоже присутствовала на дне рождения Неймара, афишировать мероприятие было запрещено…Самое смешное то, что Неймар даже не знает о существовании Бони, а она в своём Instagram называет его своим другом», — цитирует письмо блогер.
Часто Боню видят там, куда ее не звали. Например, она появляется на красных дорожках и старательно позирует фотографам, хотя не имеет приглашений и не номинируется ни на какие награды.
«Из Бони вышел бы просто отличный Штирлиц, а она тратит зачем-то себя, повышая цену выдуманным знакомством со звёздами…Связи в наше время решают всё», — цитирует Миро argumenti.ru.
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Другое , Виктория Боня , Лена Миро , газета "Аргументы недели"
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