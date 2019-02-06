Скандальная блогер Лена Миро уличила Викторию Боню в использовании фотошопа

Викторию Боню многие считают успешной и самодостаточной женщиной. Она добилась успеха и обзавелась друзьями с мировым именем. Часто на ее странице в Istagram можно увидеть не только российских, но и иностранных звезд, представителей бизнеса и спорта. Например, недавно Боня поделилась снимком со дня рождения футболиста Неймара. Девушка побывала на дорогущей закрытой вечеринке.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1972230859147578472_5510916"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

И пока Виктория пишет о «самой веселой вечеринке года», скандально известная блогер Лена Миро пытается разоблачить красотку. Она уверена — все фото со звездами — это фотошоп, чтобы «ценник» Виктории вырос.

По мнению Миро, Боня стремится всеми правдами и неправдами «засветится» на элитных тусовках. Порой она попадает на них через вход для прислуги и уходит также незаметно, сделав несколько фото для своей странички в соцсети.

В подтверждение своих слов она публикует в ЖЖ письмо от читательницы, которая была на закрытой вечеринке в честь дня рождения Неймара и видела там Викторию.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1974015409527211681_219634928"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Дело в том, что я тоже присутствовала на дне рождения Неймара, афишировать мероприятие было запрещено…Самое смешное то, что Неймар даже не знает о существовании Бони, а она в своём Instagram называет его своим другом», — цитирует письмо блогер.

Часто Боню видят там, куда ее не звали. Например, она появляется на красных дорожках и старательно позирует фотографам, хотя не имеет приглашений и не номинируется ни на какие награды.