Бабье лето от Группы Сентябрь

Такая красивая осень была в Москве в прошлом году, помните? Возможно, она отчасти вдохновила создателей первого альбома группы "Сентябрь" — «Золото осени».

Осень — плодородное время года. Но урожай бывает и не в сезон. Вот так, посреди холодной зимы, группа "Сентябрь" выпустила альбом с яркой оранжевой обложкой. Кажется, сейчас уже мало кто презентует музыку целым альбомом, а тем более выпускает диск, но эта команда явно не стремится угнаться за какими-либо модными тенденциями, у группы «Сентябрь» совершенно иные задачи.

Впрочем, этому материалу больше бы подошел другой носитель — кассета, которая лежит над приборной панелью в машине взрослого мужчины, чья «Болдинская осень» только начинается… Сквозная мысль альбома — второе дыхание, внезапное вдохновение, которое посещает человека прошедшего условный кризис среднего возраста. Причины такого душевного подъема могу быть разными, разными могут быть и песни…

Альбом «Золото осени» весьма эклектичен — откровенно ресторанная "Красивая" с липким припевом в исполнении сладкоголосого молодого певца Виктора Забродина , сменяется высоким стилем песни "Последний причал", в которой всё о другом — и лирика и драматическое исполнение Аскольда Сорокина.

Еще один вокалист группы — бывший участник легендарного "Лесоповала" — Вячеслав Величковский. В исполненных им песнях есть отголосок шансона — как в исполнительской манере, так и в содержании. Так, герой песни "Журавли" — человек, возвращающийся домой после долгого отсутствия, возможно из мест не столь отдаленных…

Группа Сентябрь создана совсем недавно — этот факт не укладывается в голове. Во-первых, любого слушателя старше тридцати неизменно будет преследовать ощущение, что все эти песни он уже слышал раньше. Во-вторых, от знакомства с альбомом создается впечатление, что группа прекрасно сыграна, будто музыканты вместе играют не одно десятилетие.

Альбом найдет отклик в сердцах аудитории «сорок плюс», он имеет все шансы на успех у широкой публики, в нем сочетается все то, что сейчас в трендах — если не музыкальных, то в трендах общественного сознания — романтичность, откровенная патетика, легкая ностальгия по прошлому… Говорят, эту группу нужно слушать живьем, ну что же… будем ждать концертов.