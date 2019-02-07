Вдова Караченцова вступила в конфликт с Ольгой Зарубиной

Людмила Поргина заявила, что певица забросила дочь и «странно относится к родне». На днях в шоу «На самом деле» Людмила Поргина открыто осудила певицу Зарубину за то, что та позволила свой матери умереть, не узнав, какой марки ей ставили кардиостимулятор американские родственники. И вдова Караченцова была достаточно груба с Ольгой, на что та ответила ей в интервью.

Недавно у Ольги Зарубиной скончалась мать, которая несколько месяцев назад приезжала к ней из США, но решила тут остаться по состоянию здоровья. Но певица, по ее словам, возила ее к врачам, однако те просили узнать у американских родственников номер кардиостимулятора, который был установлен тамошними докторами. Певица призналась, что не могла дозвониться до племянницы и ее мужа. И мама скончалась.

Людмила Поргина присутствовала на программе в качестве эксперта, и сделала заключение, что Ольга не заботилась о больной матери и желала ей якобы смерти. Вдова артиста также не понимает, почему та столько лет ненавидит Александра Малинина . Почему известила дочь Киру, что у нее есть отец в России только, когда девочке исполнилось 13 лет?

"Я, во-первых, очень уважаю Поргину и не ожидала от нее такой реакции. В молодости ходила на ее спектакли и считала, что Караченцову повезло с такой женой, которая его всю жизнь любила и оберегала. И это несмотря на то, что о ней многие отзываются негативно, — рассказала Ольга Зарубина «Собеседнику». — Я эмоциональная. Ненависти у меня к нему нет. Есть презрение как к человеку, как к мужчине, как к отцу моей дочери. Но презрение и ненависть — это разные вещи".

Певица добавила, что Поргина совсем не знает о ее отношении к дочери Кире, о ее любви к ней, а почему-то позволяет себе судить.

"Я удивляюсь Поргиной: не зная моих отношений с дочерью, она говорит, что Кира — несчастная девочка. Я никогда не бросала свою дочь. Это единственное и самое дорогое, что есть в моей жизни", — добавила артистка.