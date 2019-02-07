Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вдова Караченцова вступила в конфликт с Ольгой Зарубиной 

Суть событий + ещё 2 17 часов назад
Фото: Суть событий
Людмила Поргина заявила, что певица забросила дочь и «странно относится к родне». На днях в шоу «На самом деле» Людмила Поргина открыто осудила певицу Зарубину за то, что та позволила свой матери умереть, не узнав, какой марки ей ставили кардиостимулятор американские родственники. И вдова Караченцова была достаточно груба с Ольгой, на что та ответила ей в интервью.
Недавно у Ольги Зарубиной скончалась мать, которая несколько месяцев назад приезжала к ней из США, но решила тут остаться по состоянию здоровья. Но певица, по ее словам, возила ее к врачам, однако те просили узнать у американских родственников номер кардиостимулятора, который был установлен тамошними докторами. Певица призналась, что не могла дозвониться до племянницы и ее мужа. И мама скончалась.
Людмила Поргина присутствовала на программе в качестве эксперта, и сделала заключение, что Ольга не заботилась о больной матери и желала ей якобы смерти. Вдова артиста также не понимает, почему та столько лет ненавидит Александра Малинина. Почему известила дочь Киру, что у нее есть отец в России только, когда девочке исполнилось 13 лет?
"Я, во-первых, очень уважаю Поргину и не ожидала от нее такой реакции. В молодости ходила на ее спектакли и считала, что Караченцову повезло с такой женой, которая его всю жизнь любила и оберегала. И это несмотря на то, что о ней многие отзываются негативно, — рассказала Ольга Зарубина «Собеседнику». — Я эмоциональная. Ненависти у меня к нему нет. Есть презрение как к человеку, как к мужчине, как к отцу моей дочери. Но презрение и ненависть — это разные вещи".
Певица добавила, что Поргина совсем не знает о ее отношении к дочери Кире, о ее любви к ней, а почему-то позволяет себе судить.
"Я удивляюсь Поргиной: не зная моих отношений с дочерью, она говорит, что Кира — несчастная девочка. Я никогда не бросала свою дочь. Это единственное и самое дорогое, что есть в моей жизни", — добавила артистка.
Суть событий: последние новости
Бывшие жены Дмитрия Марьянова выступили с заявлением о его вдове Татьяна Васильева о своем новом фото: "В "качка" я превращаюсь только в зале" Бабье лето от Группы Сентябрь
Женский форум
Другое , Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Александр Малинин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 отличий 30-летних женщин ХХ и XXI века
«Есть ли надежда, что мужчина уйдет от жены?»2
«Похудеть к лету — сразу провал»
Как избавиться от синяка под глазом дома1
8 простых практик, помогающих стать позитивней
Видео
«Предлагаю высмеивать Пугачеву — она тоже бабушка»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 8 февраля
Психология
Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
Звёзды Шоу-бизнес
Появилось видео, вызывающее тревогу и головную боль
Здоровье Психология
Грудь Ким Кардашьян выпала из декольте
Красота Звёзды
Зачем пить воду натощак?
Еда Здоровье
«Учителя превратились в терпил»
Психология Образование
Как узнать, что в овощах есть нитраты
Еда Здоровье
Звезды, напророчившие себе смерть
Звёзды
Тимати разнесли за кураж во время похорон Децла
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение