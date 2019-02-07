Маша Распутина поделилась архивным фото в Instagram

Маша Распутина в последнее время стала все чаще публиковать архивные фотографии на своей странице в Instagram. В этот раз она поделилась снимком с гастрольного тура по США 1998 года.

«Гастрольный тур по Америке, 1998 год», — коротко подписала фотографию 54-летняя певица.

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На снимке она запечатлена с ярко-рыжими волосами и белом брючном костюме, а также шляпке и туфлях в цвет.

Поклонники оценили элегантный образ любимой певицы из середины 90-х годов. Многие также отметили, что в последнее время Распутину совсем не видно на эстраде.

«Шикарная», «Какая загадочная и элегантная!», «Красотка», «Маша, почему вас совсем не видно на эстраде? Если, честно, вас не хватает», — написали комментаторы.