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Муж Кристины Орбакайте ушёл в отрыв на индийской свадьбе 

Russianshowbiz.info + ещё 1 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов видятся не так часто, как им бы этого хотелось. У Михаила бизнес в Соединенных Штатах Америки, Орбакайте работает на родине, в Москве. Но когда супруги встречаются, они проводят время незабываемо.
Пара на днях побывала на настоящей индийской свадьбе. Торжество было настолько веселым, что Земцов не удержался и пустился в пляс. Видео с жаркими танцами супруга Кристина выложила на своей страничке в Инстаграм. «Миша пустился в пляс на необыкновенно красивом и весёлом свадебном обеде у наших друзей🕺🏻Удержаться невозможно», — написала Орбакайте в Инстаграм
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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)
8 Фев 2019 в 5:08 PST
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