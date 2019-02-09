Муж Кристины Орбакайте ушёл в отрыв на индийской свадьбе

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов видятся не так часто, как им бы этого хотелось. У Михаила бизнес в Соединенных Штатах Америки, Орбакайте работает на родине, в Москве. Но когда супруги встречаются, они проводят время незабываемо.

Пара на днях побывала на настоящей индийской свадьбе. Торжество было настолько веселым, что Земцов не удержался и пустился в пляс. Видео с жаркими танцами супруга Кристина выложила на своей страничке в Инстаграм. «Миша пустился в пляс на необыкновенно красивом и весёлом свадебном обеде у наших друзей🕺🏻Удержаться невозможно», — написала Орбакайте в Инстаграм

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

8 Фев 2019 в 5:08 PST