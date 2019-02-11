Джордж Клуни передумал разводиться

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни и его супруга Амаль Аламуддин помирились — судя по романтическому ужину, который пара устроила в ресторане в Западном Голливуде.

По словам очевидцев, супруги провели вместе не менее четырех часов и покинули заведение вместе поздней ночью.

Судя по улыбкам, которыми обменивались Джордж и Амаль, о разводе пары можно забыть, сообщает Radar Online.

Ранее источники, близкие к звездной семье, заявили, что Амаль забрала совместных сына и дочь и перебралась в виллу на Сардинии, тогда как Джордж остался жить в Англии. Ходили слухи, что расставание стало следствием крупной ссоры, причем супруги готовы развестись.

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