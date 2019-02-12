Екатерина Андреева показала, как снимает стресс 

52-летняя телеведущая побывала на Мальдивах, где каждый день занималась йогой.

«Это плавные растяжки. Позы Супервумен и Воина в женском варианте. А то фильм про супермена есть, а про супервумен нет. Устраним неравноправие) Так вот в #antygravity #йога появилась такая асана — летишь, рука вперед, нога назад. Плаща только не хватает. Ну это мы быстро исправим, прикупим (держись мужской кошелек). А так остальное есть. Потому что женщины зачастую сильнее мужчин и достойнее и быть нам супервумен вполне по силам. А растяжки плавно снимают блоки и спазмы, потому что бывают моменты, когда ❤️сжимается, дыхание перехватывает. И вот на этом состоянии нельзя долго фиксироваться — могут начаться проблемы со здоровьем», — заявила Андреева, наглядно показав описанную ей асану в видеоролике из отпуска на Мальдивах (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).