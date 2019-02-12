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Екатерина Андреева показала, как снимает стресс 

Passion.ru 12 февраля 2019
52-летняя телеведущая побывала на Мальдивах, где каждый день занималась йогой.
Екатерина Андреева считается одной из самых привлекательных российских телеведущих, и не секрет, что для того, чтобы сохранять форму, она использует не только достижения современной косметологии, но и регулярно занимается спортом. В том числе, по ее собственному недавнему признанию в микроблоге, Екатерина каждый день выполняет несколько асан йоги, чтобы сбросить стресс и зарядиться энергией.
«Это плавные растяжки. Позы Супервумен и Воина в женском варианте. А то фильм про супермена есть, а про супервумен нет. Устраним неравноправие) Так вот в #antygravity #йога появилась такая асана — летишь, рука вперед, нога назад. Плаща только не хватает. Ну это мы быстро исправим, прикупим (держись мужской кошелек). А так остальное есть. Потому что женщины зачастую сильнее мужчин и достойнее и быть нам супервумен вполне по силам. А растяжки плавно снимают блоки и спазмы, потому что бывают моменты, когда ❤️сжимается, дыхание перехватывает. И вот на этом состоянии нельзя долго фиксироваться — могут начаться проблемы со здоровьем», — заявила Андреева, наглядно показав описанную ей асану в видеоролике из отпуска на Мальдивах (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Кроме того, Екатерина попробовала встать в одну из своих любимых асан — позу Дерева — прямо на небольшой яхте, на которой недавно каталась. «О пользе #баланс. Укорениться можно толко умея держать равновесие. А без корней, будет шатать как без руля — без ветрил. Держи равновесие и все. Штормит — все равно держи. Ну с первого раза шторм одолеть не получилось, все попытки встать в позу „дерева“ не увенчались успехом — значит, есть к чему стремиться! Потому что стремление, намерение и уверенность — три кита, на которых держится наш жизненный успех», — так подписала телеведущая еще один ролик. Фолловеры поблагодарили Андрееву за вдохновение, и Passion.ru с удовольствием к ним присоединяется.
Мария Мельникова
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Другое , Видео , Мария Мельникова , Екатерина Андреева , passion.ru
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