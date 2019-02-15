Японские геи впервые пошли в суд из-за запрета браков

Тринадцать гей-пар подали первые в Японии иски с целью оспорить запрет на однополые браки. Об этом сообщает The Telegraph.

Иски против правительства были поданы в День святого Валентина, 14 февраля, в Токио (шесть пар), Нагое (одна), Осаке и Саппоро (по три). Все заявители считают ограничение на однополые браки нарушением их конституционных прав на равенство.

«Буду вести эту войну вместе с сексуальными меньшинствами по всей Японии», — заявил журналистам 45-летний Кэн Кодзуми, пришедший в Токийский окружной суд со своим 40-летним партнером Кэндзи Айбой. Мужчины решили действовать, поскольку отпраздновали свадьбу в 2013-м и жили вместе, однако по закону все еще считаются просто друзьями.

По словам Кодзуми, сейчас они здоровы и могут работать. «Но что, если кто-то из нас попал в аварию или заболел? Нам не разрешено быть гарантами друг друга на время лечения, а также становиться наследниками», — пояснил он.

В конце января сообщалось, что в японском городе Тиба впервые в стране начали выдавать специальные сертификаты, подтверждающие отношения между не заключавшими брак официально людьми и нетрадиционными парами. Система не предоставляет получателям сертификата особых статусов, однако позволяет пользоваться различными услугами и преимуществами, доступными для обычных семей.

В целом подобная система введена в десяти муниципалитетах. В то же время однополые браки в Японии официально не разрешаются. Из-за этого гей-пары сталкиваются с дискриминацией и множеством ограничений. В частности, люди не могут унаследовать имущество партнера в случае его смерти без завещания, а также не могут получать налоговые льготы как граждане с традиционными семьями.