Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова: Собчак как была тусовщицей, так и осталась 

Аргументы Недели + ещё 3 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Анастасия Волочкова была очень возмущена, когда узнала, что в эфире на одном из телеканалов Ксения Собчак вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь, начала рассказывать об их отношениях с балериной.
Волочкова посетовала, что её обсуждали в тот момент, когда она не находилась рядом и, как следствие, не могла ответить на выпады в свой адрес, передаёт teleprogramma.pro.
«Мне казалось, что она уже успокоилась со своими выпадами против меня, налепила на себя новый образ, далекий от скандалов, но, видать, не по нраву он ей пришёлся, и она опять вернулась к прежнему», — заявила российская балерина.
Анастасия уверена, что такое поведение телеведущей говорит о её проблемах в личной жизни, а также о желании поднять подобным образом свой рейтинг.
«У Ксюши сейчас, видимо, черная полоса в жизни и она хочет внимание от себя отвести своим таким поведением. Она потерянный человек, мне ее жаль и хочется пожелать ей мудрости, покоя и благоразумия», — считает балерина.
Аргументы Недели: последние новости
Актриса Татьяна Васильева 16 лет изменяла обоим своим мужьям с тайным любовником Лобода на детском голосе "перетягивала одеяло на себя", считают в Сети Кэти Перри и Орландо Блум заявили о помолвке
Женский форум
Другое , Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правила, которые помогут убрать животик1
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной
Украшения, о которых ходит дурная слава
Право на «лево»: почему нам изменяют
Одежда, которая испортит любой образ
Видео
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой
Звёзды
Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной
Звёзды Другое
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке
Любовь
Подольская выступила в блестящем экстрамини
Звёзды
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского
Звёзды
Звезда «Дома 2» впервые станет мамой
Звёзды
Красавицы, которых ботокс лишил мимики
Звёзды
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение