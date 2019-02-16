«Он всегда оставался за кадром»: Татьяна Васильева вспомнила о своем тайном возлюбленном

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Накануне актриса появилась в новом выпуске программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. Как призналась Васильева, долгое время она была неверна своим мужьям. На протяжении шестнадцати лет у нее был тайный возлюбленный — спонсор театра Сатиры, предприниматель Ариф Алекперов.

Бизнесмен жил в Баку, откуда регулярно приезжал в российскую столицу. Он красиво ухаживал за артисткой, осыпал ее подарками. Мужчина не скрывал, что у него есть жена и дети и не собирался бросать семью, но Васильеву, покоренную его обаянием и надежностью, это устраивало.

«Это человек, который никак не помешал ни моей жизни, ни жизни моих детей. Он всегда оставался за кадром, но всегда был в моей жизни. Я вспоминаю его очень часто», — вспоминает актриса в эфире «Секрета на миллион».

Однажды ее возлюбленный исчез на четыре года, а когда объявился вновь, артистка была замужем второй раз. Первого супруга Васильевой бакинский бизнесмен воспринимал спокойно, но с наличием нового соперника смириться не смог, и пара в итоге рассталась. Татьяна Васильева даже не предполагала, как сложилась судьба бывшего любовника, зато это выяснила Кудрявцева. Ведущая показала своей гостье сюжет, в котором сын Алекперова рассказывает о смерти отца от инсульта в 2017 году. На актрису это известие подействовало угнетающе: все это время она продолжала надеяться, что мужчина жив.