Волочкова показала прозрачное свадебное платье

Анастасия Волочкова продолжает интриговать общественность относительно своей частной жизни. Недавно скандально известная балерина рассказала о том, что любовник сделал ей предложение, но она еще не сказала "да", а теперь уже демонстрирует свадебное платье.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье. Наряд, облегающий стройную фигуру артистки, сшит из прозрачной ткани и изобилует кружевом. "Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье ♥ И скоро представлю вам моего жениха 😉👍🏼" — объявила балерина.

@volochkova_art

Неизвестно, как отнеслись к выбору Анастасии Волочковой, многочисленные подписчики, ведь уже несколько недель назад она закрыла возможность комментирования ее публикаций. Это связано с тем, что пользователи Сети, в подавляющем большинстве, высказывают крайне негативные мысли относительно жизнедеятельности артистки.

Балерина получила предложение руки и сердца накануне Дня всех влюбленных, 14 февраля. "Возлюбленный сделал мне предложение, позвал замуж. Он предложил мне стать его женой и подарил колечко с бриллиантом", — похвасталась Анастасия Волочкова в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда".

Однако артистка оговорилась, что пока ее рано поздравлять. "Я пока в раздумьях. Это ответственный шаг. Надо взвесить все за и против. Не скрою, я счастлива. Очень трепетно отношусь к таким романтичным моментам", — призналась Анастасия Волочкова.