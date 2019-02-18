Особняк Листа в Москве отреставрируют

МОСКВА, 18 фев — РИА Недвижимость. Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации особняка в Глазовском переулке, построенного по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева, говорится в пресс-релизе Мосгорнаследия.

Памятник культурного наследия регионального значения в Глазовском переулке, дом 8, строение 1 — трехэтажное здание 1898 года постройки году, возведенное по проекту известного московского зодчего Льва Кекушева в стиле модерна, напоминается в сообщении департамента. В начале ХХ века домом владел Отто Адольфович Лист — хозяин крупнейшего московского завода. Сейчас в здании расположено представительство Калужской области.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ, добавляется в сообщении.