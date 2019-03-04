Пятиметровый валенок из соломы сожгут в Парке Горького на Масленицу

Масленичные гулянья пройдут в Парке Горького в предстоящие выходные, 9 и 10 марта. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00 посетителей ждут развлечения на любой вкус: более 20 спектаклей и концертов, спортивные мастер-классы, в которых за два дня поучаствуют порядка 6 тыс. человек, подвижные игры, танцевальные флешмобы и творческие занятия. А под занавес праздника ярким событием станет сожжение символизирующего зиму арт-объекта — пятиметрового валенка из соломы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 9 и 10 марта начиная с 12:00 дня будет работать анимационная площадка, где пройдут танцевальные флешмобы, на которых всех желающих научат танцевать народные танцы на современный манер, и различные игры. «Например, всей семьей можно поиграть в самую известную масленичную игру „горелки“, посоревноваться в перетягивании каната или поиграть в жмурки. На мастер-классах по кузнечному делу гости праздника смогут попробовать себя в роли кузнеца и самостоятельно выковать подкову! А попутно — послушать рассказы мастера об основных видах кузнечных операций, о том, как правильно разжигать горн и о том, как украшать готовые изделия», — пояснили в оргкомитете.

Там добавили, что детей от трех лет ждут в школе сноубординга. Занятия будут проводиться в игровой атмосфере. При поддержке опытных инструкторов юные сноубордисты научатся балансу, движению боком, соскальзыванию, торможению и многому другому. «Для любителей острых ощущений будет работать слэклайн — искусство хождения по канату. У каждого желающего будет возможность попробовать пройти по специальной натянутой стропе в сопровождении профессионала. Поучаствовать смогут посетители от 6 лет и старше. Также гостей парка ждет 16 показательных выступлений от профессиональных спортсменов, которые выполнят невероятные трюки на столь сложном снаряжении», — отметили в оргкомитете.

Там пояснили, что интерактивные спектакли и масленичные представления будут проходить каждый час. «Артисты уличных театров вовлекут в представление всех прохожих: будут водить хороводы и петь любимые народные песни. К примеру, ансамбль „Жар-Птица“ с живой музыкой и невероятной атмосферой расскажет смешную историю по мотивам произведений знаменитого поэта Петра Ершова. Зрителям загадают загадки и предложат поиграть в традиционные масленичные игры. А коллектив под названием „Уральская Масленица“ представит хореографический перфоманс про главную героиню уральских легенд и сказаний, основанный на одной из самых известных сказок из цикла „Малахитовая шкатулка“, — отметили в оргкомитете.

Там добавили, что на главной сцене 9 и 10 марта с 15.00 до 19.00 выступят разные музыкальные фолк-группы: „Поверье“, Folk Beat, „Кот Билли Бонса“, „Билет на Луну“, „Переполох“, „Партизан ФМ“, Алена Минулина. В воскресенье, 10 марта, на главной сцене свои песни исполнит группа „Моя Мишель“, а сразу после этого на Пушкинской Набережной все желающие смогут понаблюдать за сожжением огромного пятиметрового валенка, символизирующего зиму.

Помимо Парка Горького, Масленицу празднуют на 24 московских площадках. На фестивале „Московская Масленица“ можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.