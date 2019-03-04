В Омске будут имитировать сожжение чучела на Масленицу

На площадке главного масленичного гулянья в Омске — Любинском проспекте — чучело Масленицы сжигать не будут. В России началась масленичная неделя. В Омске самой масштабной обещает стать «Масленица на Любинском» (0+). Гулянья с русскими забавами и спортивными состязаниями пройдут также во всех округах города. Ранее "Омск Здесь" опубликовал карту праздника.

Чучело Масленицы будут сжигать в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском парке. В центре города — на Любинском проспекте, где пройдут массовые гулянья, чучело сжигать не будут — обойдутся спецэффектами. В финале вокруг куклы, которую установят в сквере Дзержинского, появятся клубы искусственного дыма — его роль исполнит дымовая шашка.

Одна из организаторов праздника на Любинском, сотрудница Центра патриотического воспитания молодёжи Елена Чешегорова рассказала, что обряд сжигания чучела не является исконным, и он стал популярным только в советские времена.

— С помощью дымовых шашек будет имитация сожжения, потому что все эти снопы больше дыма производили, чем огня, и здесь также соотнесено всё с этими традициями, — отметила она.