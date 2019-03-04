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В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок из соломы 

РИА Новости + ещё 125 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА 4 мар — РИА Новости. Интерактивные спектакли и танцевальные флешмобы в парке Горького в Москве 9 и 10 марта пройдут на масленичные гулянья, рассказали РИА Новости в пресс-службе городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
"В парке Горького для каждого гостя приготовили сюрпризы. В субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00 посетителей ждут развлечения на любой вкус: более 20 спектаклей и концертов, спортивные мастер-классы, в которых за два дня поучаствуют порядка 6 000 человек, подвижные игры, танцевальные флешмобы и творческие занятия. А под занавес праздника ярким событием станет сожжение символизирующего зиму арт-объекта — пятиметрового валенка из соломы", — рассказали в пресс-службе.
В «Московских сезонах» отметили, что 9 и 10 марта, начиная с 12 часов дня, будет работать анимационная площадка, на ней пройдут танцевальные флешмобы, во время которых всех желающих научат танцевать народные танцы на современный манер, и различные игры, которые понравятся и детям, и взрослым.
"Например, всей семьей можно поиграть в самую известную масленичную игру «горелки», посоревноваться в перетягивании каната или поиграть в жмурки. На мастер-классах по кузнечному делу гости праздника смогут попробовать себя в роли кузнеца и самостоятельно выковать подкову. А попутно послушать рассказы мастера об основных видах кузнечных операций, о том, как правильно разжигать горн и о том, как украшать готовые изделия", — говорится в сообщении.
Для любителей острых ощущений будет работать слэклайн — искусство хождения по канату. У каждого желающего будет возможность попробовать пройти по специальной натянутой стропе в сопровождении профессионала. Поучаствовать смогут посетители от 6 лет и старше. Также гостей парка ждет 16 показательных выступлений от профессиональных спортсменов, которые выполнят невероятные трюки на столь сложном снаряжении.
"Детей от трех лет ждут в школе сноубординга. Свои первые шаги в этом виде спорта малыши сделают в специально сконструированном парке и постепенно перейдут к занятиям на настоящем склоне. Программа школы — это простой и безопасный способ научить ребенка основам сноубординга и привить ему любовь к горам и подвижным играм на свежем воздухе. Занятия будут проводиться в веселой игровой атмосфере. При поддержке опытных инструкторов юные сноубордисты научатся балансу, движению боком, соскальзыванию, торможению и многому другому", — отмечают в «Сезонах».
Кроме того, каждый час будут проходить интерактивные спектакли и веселые масленичные представления. К примеру, ансамбль «Жар-Птица» с живой музыкой и невероятной атмосферой расскажет смешную историю по мотивам произведений знаменитого поэта Петра Ершова. Зрителям загадают загадки и предложат поиграть в традиционные масленичные игры. А коллектив под названием «Уральская Масленица» представит хореографический перфоманс про главную героиню уральских легенд и сказаний, основанный на одной из самых известных сказок из цикла «Малахитовая шкатулка».
"На главной сцене 9 и 10 марта с 15.00 до 19.00 выступят разные музыкальные фолк-группы: «Поверье», «Folk Beat», «Кот Билли Бонса», «Билет на Луну», «Переполох», «Партизан ФМ», Алёна Минулина. В воскресенье 10 марта на главной сцене свои песни исполнит популярная группа «Моя Мишель», а сразу после этого на Пушкинской набережной все желающие смогут понаблюдать за сожжением огромного пятиметрового валенка, символизирующего зиму", — добавили в пресс-службе.
Масленицу в Москве будут отмечать на 24 московских площадках.
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Другое , Общество , Политика , Петр Ершов , РИА Новости
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