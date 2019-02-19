Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дагестанки подрались на свадьбе за букет и возмутили дагестанцев 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
На одной из свадебных церемоний в Дагестане произошла драка. Две девушки сразились за букет невесты. Видео инцидента распространяется в соцсетях, в частности, оно опубликовано на странице naberejnaya_derbent_official в Instagram.
Когда букет полетел в толпу, его одновременно схватили две девушки и начали тянуть добычу в разные стороны. Вырывая друг у друга цветы, обе падают на пол и продолжают схватку там. В итоге одной удается выдрать букет, стоящие рядом мужчины ей аплодируют.
В комментариях под постом большинство подписчиков предположили, что девушки просто сильно хотят замуж. Другие напомнили, что бросание букета не вписывается в кавказские традиции. «Не понимаю откуда вы взяли этот обычай или как его кому вы уподобляйтесь скажет мать отец женитесь», — написал один из них (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. "Ленты.ру"). «Вот такие свадьбы делать не харам? Почему молчат, а как новый год все они святые», — поинтересовался другой. «Это миф никакой букет не поможет замуж выйти, чтоб замуж выйти нужна скромность, порядочность и ум», — поделился житейской мудростью третий. Некоторые посоветовали побыстрее выдать девушек замуж, чтобы «не позорить народ».
Традиция бросания букета невесты берет начало в Европе. Считается, что та, кто его поймает, вскоре выйдет замуж.
Последние новости
Умер Карл Лагерфельд Полковник ГРУ Квачков вышел из колонии Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети
Женский форум
Другое , Любовь , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские все лесбиянки?»: едкие цитаты Лагерфельда
5 самых красивых постельных сцен из фильмов
Психолог рассказал, в чем секрет похудения
Кем работают родители российских звезд10
Как определить больной орган по коже лица1
Видео
Рамблер/гороскоп на 20 февраля
Психология
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Сколько заработали мировые звезды за годы работы
Звёзды
Умер Карл Лагерфельд
Мода
Почему жену Барыкина обвиняли в его смерти
Звёзды
Виторган высказался о том, как изменился за год
Звёзды
Звезду «Дома-2» призвали смириться с своим носом
Звёзды
Лорак заподозрили в беременности
Звёзды
Можно ли найти качественный сервелат в магазине
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение