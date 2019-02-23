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Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врачей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В хабаровской больнице женщине пришлось рожать на полу без медицинской помощи, так как не было врача.
Роженицу в роддоме осмотрели только один раз, по прибытии, рассказала она порталу VSE42.
По ее словам, врач должен был прийти через семь часов, но роды начались раньше. Женщина стала звать на помощь, но ее проигнорировали.
В итоге ей пришлось рожать прямо в предродовой палате на полу. Акушер прибежала только тогда, когда услышала крик новорожденного.
По данным telegram-канала Mash, женщина написала заявление в полицию. После этого перед ней извинились. Тогда же стало известно, что в соседней палате был врач, но он был занят на другой операции.
В начале февраля в соцсетях появилось видео, на котором персонал больницы №1 Стерлитамака в Башкортостане оставил пациентку лежать на полу.
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