Жесткое заявление Толкалиной о романе с ведущим-иностранцем

На днях появилась информация, будто у Любови Толкалиной романтические отношения с ведущим шоу "Поедем, поедим!" Джоном Уорреном . Популярная актриса прокомментировала эти данные.

Первым о романе Любови Толкалиной и Джона Уоррена сообщил журнал Starhit . Репортеры якобы приметили в канун Дня всех влюбленных в горах — в поселке Эстосадок под Сочи 50-летний ведущий и 41-летняя актриса катались на лыжах. Журналисты даже умудрились разговорить Джона Уоррена.

"Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… Суммируя, скажу так: мы стараемся проводить вместе все свободное время. Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Тем не менее могу похвастаться: я сумел пару раз вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях. Для меня большая честь общаться с такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной", — поведал в беседе с репортерами Джон Уоррен. При этом англичанин прямо не сказал, что у них с Любовью Толкалиной роман.

А вот сама актриса почему-то крайне негативно прокомментировала информацию о личных отношениях с ведущим-иностранцем. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина, опубликовав фотографию материала этого журнала, разразилась гневным, а местами и ядовитым, постом.

@tolkalinaliuba

"Фоторассказ об очередном горьком факте промаха из жизни изготовителей зловонных стенгазет! Опять мимо, господа обделамшись… опять мимо… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — язвительно высказалась артистка.

Любовь Толкалина убеждена, что авторы подобных материалов в аду.