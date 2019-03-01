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YouTube отключает комментарии в видео с несовершеннолетними из-за нашествия педофилов 

Ferra.ru + ещё 15 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Команда YouTube объявила в своём официальном блоге, что комментарии к видеороликам с участием несовершеннолетних отключены. За прошлую неделю комментарии отключили у десятков миллионов роликов, которые могут стать объектом внимания педофилов.
На такой шаг администрация была вынуждена пойти из-за изобилия комментариев от педофилов и других «сексуальных хищников». Чтобы обезопасить детей, пока решили просто выключить комментарии к роликам с несовершеннолетними вообще.
Комментарии оставят у нескольких избранных каналов, на авторов которых возложили ответственность за модерирование. Сама команда YouTube пока запускает более эффективный классификатор комментариев, который сможет определять и удалять опасные для детей комментарии.
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