YouTube отключает комментарии в видео с несовершеннолетними из-за нашествия педофилов

Команда YouTube объявила в своём официальном блоге, что комментарии к видеороликам с участием несовершеннолетних отключены. За прошлую неделю комментарии отключили у десятков миллионов роликов, которые могут стать объектом внимания педофилов.

На такой шаг администрация была вынуждена пойти из-за изобилия комментариев от педофилов и других «сексуальных хищников». Чтобы обезопасить детей, пока решили просто выключить комментарии к роликам с несовершеннолетними вообще.

Комментарии оставят у нескольких избранных каналов, на авторов которых возложили ответственность за модерирование. Сама команда YouTube пока запускает более эффективный классификатор комментариев, который сможет определять и удалять опасные для детей комментарии.