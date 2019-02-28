«Я еще сам все могу»: Шура хочет «естественным способом» зачать ребенка от суррогатной матери

Не так давно певец Шура заявил, что мечтает стать отцом. Музыканту уже 43 года, так что пришло время задуматься о будущем. При этом ребенка певец хочет, чтобы ему родила суррогатная мать. Шура признался, что возможны два варианта развития событий. Первый это сдать врачам семя, либо все сделать естественным способом. «Я еще сам все могу», — заявил музыкант, намекая, что за «естественный способ» оплодотворения.

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В то же время вопрос об отцовстве пришлось отложить. Музыкант никак не может решить ситуацию со своей квартирой. Много лет назад, находясь изрядном подпитии, он переписал свою квартиру на других людей. Сейчас получается, что он живет в своей квартире на птичьих правах.