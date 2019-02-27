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Битва продолжается: Дмитрий Тарасов снова подал в суд на первую жену 

WMJ.ru + ещё 3 13 минут назад
Фото: WMJ.ru
Футболист подал новый иск.
29 января Дмитрий Тарасов проиграл суд первой супруге Оксане, от которой у него растет 8-летняя дочь Ангелина. Согласно судебному решению спортсмен должен выплатить бывшей жене задолженность по алиментам в размере 15 миллионов рублей, а также платить каждый месяц 480 тысяч рублей на содержание дочери. Но сегодня, 27 февраля, стало известно, что Тарасов подал апелляцию, не согласившись с решением суда.
— сообщила в своем Instagram Оксана Тарасова.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях Оксана отметила, что прошлая апелляция урезала сумму алиментов в четыре раза, но мама дочери спортсмена согласилась с этой суммой, потому что «сил судиться уже не было». Тарасов ситуацию не комментирует. Напомним, с первой женой футболист развелся в 2011 году. В настоящий момент Дмитрий женат в третий раз. Летом 2018-го у него родилась вторая дочь Милана.
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Текст:Виктория Разумова
Фото:Instagram
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