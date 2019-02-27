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Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери, Татьяна Догилева о личных драмах 

Аргументы Недели 9 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Сейчас в располневшей и постаревшей актрисе поклонники с трудом узнают миловидную «Блондинку за углом» из любимой многими советской кинокомедии. Татьяна Догилева, пережившая немало житейских драм, о своей личной жизни почти не рассказывает.
В прошлом остались 2 брака актрисы. Один мимолетный союз с осветителем Александром, работавшим с ней на одной площадке на сьемках фильма, продержался всего 3 месяца. Вторые отношения — были сложными, болезненными, но по-своему счастливыми. Служебный роман с писателем Михаилом Мишиным был бурным и страстным, но возлюбленный был женат.
«Я сказала, что не хочу быть любовницей. Мы расставались, он уходил, потом возвращался. Не все гладко было в этих отношениях, но они закончились браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересная пара — он писатель, я — актриса. Но я не сумела состояться как жена», — вспоминает Татьяна Догилева. Через 18 лет брака супруги расстались.
Но главным, для Догилевой долгие годы была все же карьера. А когда в годы перестройки актерская профессия стала не востребована и заниматься любимым делом не получалось, актриса начала пить. К тому же в этот период один за другим умирают родственники. От рака скончался отец, следом ушли мама и любимый брат. Актриса вспоминает, что в то время нередко уходила в настоящий запой. А когда стало совсем плохо и у нее началась депрессия, Татьяна Анатольевна сама попросила врачей положить ее в психиатрическую клинику. Два года она не пила, а потом отметила день рождения, и все началось заново. Она снова позвонила врачам и добровольно отправилась в клинику. «Все позади, я не люблю вспоминать об этом», — говорит она теперь.
Но судьба приготовила любимице публики еще одно испытание. На сей раз беда случилась с ее дочерью Катей. В 13 лет подросток была недовольна своим внешним видом и решила похудеть. Она весила 67 килограмм, но за очень короткий срок вес снизился до 40, и она заработала анорексию. «Все мои попытки разбивались обо что-то злобное и непонятное. Анорексия — это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили 2 страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж поверьте, я перепробовала все. И теперь я ненавижу, когда на ток-шоу или просто в диалогах начинают нападать на родителей заболевших детей с криками: „Как вы могли это допустить?“ Поверьте, в нашей семье царили любовь и взаимопонимание. И когда мы поняли, что пришла беда, и я, и ее папа старались делать все, но это было бесполезно. Она нас не слушала. Мне кажется, тут нас просто Бог пожалел. Я сегодня с ужасом думаю о том, что есть девочки, которые не смогли спастись, и сегодня их родители только слезы льют», — цитирует актрису «Собеседник».
Дочь Догилевой тоже выбрала актерскую профессию, училась в Америке, сейчас старается найти себя на российских театральных подмостках, а вот Татьяна говорит, что уже сама отказывается от перспективных ролей, потому что здоровье дороже, а она не хочет переутомляться.
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