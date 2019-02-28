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«Умоляю, не реагируйте»: Лолита в ночной рубашке предостерегла поклонников от мошенников 

Teleprogramma.pro + ещё 1 11 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Лолита Мелявская внезапно обнаружила, что в социальных сетях от ее имени орудуют мошенники. Звезда решила предостеречь своих фанатов, и записала видео-обращение в том виде, в котором была, в «ночной рубашке» и без макияжа.
больше по теме Лолита Милявская возмущена, что ей насчитали пенсию в шесть тысяч рублейЗвезда в связи с таким крохотным пособием не торопится оставлять большую сцену.
«Дорогие мои подписчики я, в принципе, уже легла спать и тут стала читать что вы пишете в инстаграме, кто-то от моего имени просит пройти опрос за это обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте. Это какое-то мошенническое действие», — заявила Лолита.
Она уточнила, что у нее только одна страница, хоть на ней нет «синей галочки» с подтверждением верификации. Звезда выразила надежду, что фанаты еще не попались в лапы мошенников.
«Обращаюсь к вам, в принципе, в ночной рубашке. Лучше сразу, чем поздно», — сказала Лолита, объясняя свой «домашний» внешний вид. Фанаты поблагодарили звезду за заботу. «Уважаю Вас за искренность за человечность нет такой пафосности», «И я рано утром прочла приглашение поучаствовать за приз от Лолиты. Первая реакция — ну да, я же активная)) а потом мозг включился „от Лолиты точно подобное не может прилететь“», «Мне сегодня тоже пришло сообщение. Наверное чуйка… Я не купалась…», — написали поклонники в комментариях.
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Другое , Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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