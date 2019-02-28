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Супруга режиссёра Георгия Данелии рассказала о его состоянии 

RT на русском + ещё 10 20 часов назад
Фото: RT на русском
«Георгию Николаевичу намного, намного лучше. Уже кормили сегодня, давали кисель», — цитирует РИА Новости жену режиссёра.
Она отметила, что о выписке из больницы «пока речи не идёт».
«Это длинная история, потому что у него в трахеях стоит трубка, через которую он дышит. Но мы боремся за его жизнь», — добавила Юркова-Данелия.
Ранее она сообщила, что врачи вывели её мужа из искусственной комы.
24 февраля сайт kp.ru со ссылкой на Юркову-Данелию передавал, что режиссёр был госпитализирован с эмфиземой лёгких. Его состояние оценивалось как тяжёлое.
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Другое , Происшествия , Георгий Данелия , РИА Новости
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